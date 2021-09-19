Twitter'dan şok karar: Emoji ile tepki verme kaldırıldı

Twitter, ülkemizde test ettiği emoji ile tepki verme özelliğini kaldırdı. Twitter kullanıcılarının tweetlere yalnızca beğeni ile değil beş farklı emoji ile tepki vermesini sağlayan özellik, Facebook'ta uzun zamandır bulunan özelliğe benziyordu. Ancak Twitter'ın bu yeni özelliği, Twitter kullanıcıları tarafından pek sevilmedi. Kullanıcıların büyük çoğunluğu, emojiler yerine beğeni özelliğinin geri gelmesini istedi. Sonrasında da test sürecinde olan özelliğin kaldırıldığı açıklandı.

