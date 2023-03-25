Twitter'dan mavi tık sahiplerine şok

Twitter'ın eski doğrulama sistemi ve ücretsiz olarak alınmış mavi tiklerin ne zaman kalkacağı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 1 Nisan itibarıyla eski doğrulama rozetleri kaybolacak. Ancak bunun şaka olabileceği de tartışılıyor. 1 Nisan, dünya genelinde şaka günü olarak biliniyor. Teknoloji dünyasında, bunun Elon Musk tarafından gündeme getirilmiş bir şaka olabileceğine de inanılıyor.