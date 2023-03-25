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Twitter'dan mavi tık sahiplerine şok
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25 Mart 2023 Cumartesi 15:23:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 15:23:00

Twitter'dan mavi tık sahiplerine şok

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Twitter'ın eski doğrulama sistemi ve ücretsiz olarak alınmış mavi tiklerin ne zaman kalkacağı belli oldu.

Twitter'ın eski doğrulama sistemi ve ücretsiz olarak alınmış mavi tiklerin ne zaman kalkacağı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 1 Nisan itibarıyla eski doğrulama rozetleri kaybolacak. Ancak bunun şaka olabileceği de tartışılıyor. 1 Nisan, dünya genelinde şaka günü olarak biliniyor. Teknoloji dünyasında, bunun Elon Musk tarafından gündeme getirilmiş bir şaka olabileceğine de inanılıyor.

Etiketler : twitter elon musk mavi tik

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