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28 Ocak 2023 Cumartesi 17:40:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 17:40:00

Twitter'dan dolandırıcılığın önüne geçebilecek yazı tipi değişikliği

Kaynak: TRT Haber

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Twitter, yaygın şekilde yapılan bir dolandırıcılığı durdurma girişimi olabilecek bir güncellemeyle gönderilerdeki yazı tipinde değişikliğe gitti.

Yeni yazı tipi Twitter'ın çalışma biçiminde yalnızca küçük bir değişiklik. Yine de önemli olabilecek bu güncelleme, sitede süregelen bir sorunun çözümü gibi görünüyor.

Kullanıcılar yeni yazı tipinde bazı harflere eklenen yeni öğelerin bu harfleri diğer benzer karakterlerden ayırdığını fark etti. Geçmişte dolandırıcılar böyle bir ayrımın eksikliğini kullandığı için bu önemli olabilir.

Örneğin kullanıcılar sıfır sayısını O harfiyle değiştirebiliyordu veya tıpatıp aynı görünen harfler kullanıyordu. Bu da onların başka kullanıcılar gibi davranmalarına olanak tanıyordu.

Sitede yaygınlaşan bu dolandırıcılık, şirketin yeni CEO'su Elon Musk'ı bile etkilemişti. Örneğin çok sayıda dolandırıcı, karakter benzerliklerini kullanarak Musk'ı taklit edip aslında hile olan sahte promosyonlar sunmuştu.

Musk, fotoğrafını ve popülerliğini Twitter'da kullanan bot ve dolandırıcı hesapların sayısının, şirketi satın alıp başına geçmesindeki teşvik edici faktörlerden biri olduğunu açıkça söylüyor.

Bazı kullanıcılarsa, şirketteki teknik sorunların ve buranın yürütülme biçimiyle ilgili artan eleştiri ve endişelerin ortasında yapılan bu değişiklikle alay etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Son dönemde yapılan diğer bir dizi değişikliği resmi hesaplarından duyurmasına karşın Twitter bu değişikliği resmi hesaplarında duyurmadı. Musk da güncelleme hakkında bir paylaşımda bulunmadı.

Etiketler : twitter elon musk dolandırıcılık güncelleme yazı tipi
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