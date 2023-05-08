Twitter'da yenilik: Hesabı olmayan arama yapamayacak

Twitter, yeni bir güncellemeyle gündeme geldi. Platform, artık yalnızca kayıtlı kullanıcılarına arama özelliğini sunacak. Yapılan güncellemeyle oturum açmadan kullanıcılar yalnızca 'Keşfet' sekmesinde seçilmiş tweet listesine erişebilecek. Yani arama alanı tamamen kaldırıldı. Kayıtlı olmayan kullanıcılar artık Twitter üzerinde bir şeyler bulmak için hesap oluşturmak zorunda kalacak. Arama yapıldığı an oturum açma sekmesi çıkacak.