VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar Kayseri'de konferansta konuştu
Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52-53
Osmaniye'de minibüsle beton mikseri çarpıştı: 7 yaralı
BM Yüksek Temsilcisi, Suriye rejimi ve KSYÖ arasında görüşmelerin yine gerçekleşemediğini duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşım
Çin, Kovid-19'u "B sınıfı salgın hastalık" olarak sınıflandırmayı sürdürecek
08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:52:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:52:00

Twitter'da yenilik: Hesabı olmayan arama yapamayacak

ABONE OL

Twitter yeni bir güncelleme ile gündemde.

Twitter, yeni bir güncellemeyle gündeme geldi. Platform, artık yalnızca kayıtlı kullanıcılarına arama özelliğini sunacak. Yapılan güncellemeyle oturum açmadan kullanıcılar yalnızca 'Keşfet' sekmesinde seçilmiş tweet listesine erişebilecek. Yani arama alanı tamamen kaldırıldı. Kayıtlı olmayan kullanıcılar artık Twitter üzerinde bir şeyler bulmak için hesap oluşturmak zorunda kalacak. Arama yapıldığı an oturum açma sekmesi çıkacak.

Etiketler : twitter güncelleme teknoloji
Bebeğinin odasını gösterdi

Bebeğinin odasını gösterdi
Evine piyano aldı

Evine piyano aldı
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş
Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

Kerem Bürsin diyar diyar geziyor
Kampa gidecek

Kampa gidecek
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"

"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"
Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX