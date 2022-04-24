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24 Nisan 2022 Pazar 02:55:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 15:37:00

Twitter'da videolara altyazı butonu

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, videolardaki altyazıları açıp kapatmayı mümkün hâle getirecek bir 'CC' butonu üzerinde çalıştığını duyurdu. Açıklamalarda bu yeni özelliğin şu an için bazı iOS kullanıcılarında test edildiği, yakında da Android'e geleceği aktarıldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, videolardaki altyazıları açıp kapatmayı mümkün hâle getirecek bir 'CC' butonu üzerinde çalıştığını duyurdu. Açıklamalarda bu yeni özelliğin şu an için bazı iOS kullanıcılarında test edildiği, yakında da Android'e geleceği aktarıldı. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre Twitter, videolardaki altyazıları açıp kapamamıza olanak tanıyacak bir 'CC' butonunu test etmeye başladı. Bu yeni özelliğin bazı iOS kullanıcılarına sunulduğu, yakında da Android işletim sistemine sahip cihazlara geleceği aktarıldı. Twitter'ın resmi 'Destek' hesabı tarafından paylaşılan bir tweet'te de bu özelliğin nasıl çalıştığı gözlemlendi.

Twitter tarafından geçtiğimiz saatlerde paylaşılan gönderide, 'CC' butonunun videoların sağ üst kısmında yer alacağı görüldü. Butona tıkladığınızda da özelliğin, videolara altyazı ekleyip çıkarmayı mümkün hâle getireceği ortaya çıktı. Bu ve 'düzenleme' özelliği de Twitter'ın, son zamanlarda kullanıcı isteklerini değerlendirerek yeni özellikleri kullanıma sunmayı planladığını ortaya koydu.

Etiketler : Twitter videolardaki altyazılar butonunun videoları
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