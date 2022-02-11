Twitter'da video hızı ayarlanacak

Sosyal medya platformu Twitter, videolarda ayarlanabilir oynatma hızı özelliğini test etmeye başladı.



Oynatma hızı, 0.25 ile 2 arasında değişen ayarlanabilir seçenekler içeriyor. Kullanıcılar, özelliği ekranın üst kısmında bir dişli simgesini kullanarak özelliği deneyebiliyorlar. Simge üzerinden Hız seçeneklerini getirmek ve istediğinizi seçmek için basitçe dokunmak yeterli oluyor.

Twitter, özelliği şu ifadelerle anlatıyor. 2x, 1x, 0,5x... şimdi videolar için oynatma hızında daha fazla seçeneği test ediyor.

Android ve web'deki bazılarınız, videoları ve sesli Tweetleri yavaşlatabilmeniz veya hızlandırabilmeniz için aralarından seçim yapabileceğiniz farklı oynatma hızlarına sahip olacaksınız.