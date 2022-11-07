Twitter'da ücretli dönem başladı

Elon Musk'ın herkesin mavi tike sahip olabilmesine olanak sağlayacak olan 8 dolarlık abonelik sistemi Twitter Blue, ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi bazı ülkelerde iOS uygulamasına geldi.

iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor.