VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, orduya çağrılanlardan 50 bin kişinin muharebe birliklerinde yer aldığını bildirdi
ABD heyetiyle toplantı sona erdi! MSB'den açıklama
Motokurye, 'yol verme' kavgasında öldürüldü: 1 şüpheli tutuklandı
Bakan Özer: 6 bin 970 köy okulunun tamamını açacağız
Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!
Niğde'de 2 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi
Pamukkale 'traverten temalı jeopark' olma yolunda
Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
BioNTech, 2022 için Kovid-19 aşısı geliri tahminini 16-17 milyar avroya yükseltti
Başkan Erdoğan'dan şehit askerler Öztürk ve Esmer'in ailelerine taziye mesajı
İklim felaketlerine karşı "Herkes İçin Erken Uyarı Eylem Planı" devreye alınıyor
Rusya'da otomobil satışları ekimde yüzde 62,8 düştü
İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 63 savaş uçağı ve 4 gemi görüldü
İletişim Başkanlığı 31 Ekim-6 Kasım 2022 Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
"Bir oyla 2023'te Türkiye Yüzyılı'na imza atacaksınız"
"İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ihracatçılara 9 milyar liranın üzerinde kefalet sağlamıştır"
Emniyet Genel Müdürlüğünden iddialara yanıt
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
"AB düzeyinde İran'a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor"
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
07 Kasım 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 19:00:00

Twitter'da ücretli dönem başladı

ABONE OL

Elon Musk'ın herkesin mavi tike sahip olabilmesine olanak sağlayacak olan 8 dolarlık abonelik sistemi Twitter Blue, ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi bazı ülkelerde iOS uygulamasına geldi.

Elon Musk'ın herkesin mavi tike sahip olabilmesine olanak sağlayacak olan 8 dolarlık abonelik sistemi Twitter Blue, ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi bazı ülkelerde iOS uygulamasına geldi.

iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor.

Etiketler : Twitter Elon Musk Twitter Blue ABD Kanada Avustralya
Evde bebek bakıyorum

Evde bebek bakıyorum
Beni rock yıldızı gibi hissettirin

Beni rock yıldızı gibi hissettirin
Michelin buluşma

Michelin buluşma
İkizlerle reklam

İkizlerle reklam
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü
Meşhur olduğumda param yoktu

Meşhur olduğumda param yoktu
‘Hepimiz arkadaşız'

‘Hepimiz arkadaşız'
Amacımız mutlu olmak

Amacımız mutlu olmak
Maaile klipte

Maaile klipte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX