Twitter'da tekrar düşünme zamanı
Twitter, platformdaki saldırganlığı azaltmak için Yanıt İstemleri özelliğini duyurdu.
Twitter, platformdaki saldırganlığı azaltmak için Yanıt İstemleri özelliğini duyurdu. Yanıt İstemleri özelliği, Twitter'ın bir Tweet'e yanıt olarak zararlı olabilecek nefret, hakaret ve kaba bir dil algıladığı zaman ortaya çıkıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yazdıklarını tekrar düşünme ya da değiştirme şansına sahip olacak. Bunun için de 'Tweet'i paylaşmadan önce ifadelerini gözden geçirmek ister misin?' şeklinde bir uyarı mesajı çıkacak.
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