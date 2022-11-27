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27 Kasım 2022 Pazar 21:00:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 21:00:00

Twitter'da renkli rozet dönemi

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Elon Musk, kimlerin hangi renk rozet kullanacağını resmen açıkladı.

Twitter'daki doğrulama rozetlerinin renklere ayrılabileceğini açıklayan Elon Musk, dün kimlerin hangi renk rozet kullanacağını resmen açıkladı. Elon Musk "Önümüzdeki hafta, doğrulama sistemini geçici olarak kullanıma sunacağız. Şirketler için altın rengi, hükümet temsilcileri için gri renk, bireyler içinse mavi renk kullanacağız. Doğrulanmış hesaplara ait kimlik bilgileri, tik etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır" dedi.

Etiketler : twitter renkli rozet elon musk
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