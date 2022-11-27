Twitter'da renkli rozet dönemi

Twitter'daki doğrulama rozetlerinin renklere ayrılabileceğini açıklayan Elon Musk, dün kimlerin hangi renk rozet kullanacağını resmen açıkladı. Elon Musk "Önümüzdeki hafta, doğrulama sistemini geçici olarak kullanıma sunacağız. Şirketler için altın rengi, hükümet temsilcileri için gri renk, bireyler içinse mavi renk kullanacağız. Doğrulanmış hesaplara ait kimlik bilgileri, tik etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır" dedi.

