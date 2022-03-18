Twitter'da olumsuz oy!

Twitter, "olumsuz oy" sistemini Türkiye'de öne çıkarmaya başladı. Bu özelliği firma şöyle tanımlıyor. "Sohbete katkısı olmayan bir yanıt mı gördün? Alakasız olarak işaretleyerek bize bildir. Olumsuz oylar gizlidir. Geri bildirimin, senin ve Twitter'daki herkes için daha yüksek kaliteli içerileri ön plana çıkarmamıza yardımcı olur." Olumsuz oy özelliği, direkt olarak tweet altındaki yanıtlar özelinde çalışıyor. Gelişecek yeni algoritma, iyi yorumları öne çıkaracak ve bu da kullanıcılar için ciddi zaman kazandıracak.

