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19 Nisan 2023 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 16:00:00

Twitter'da nefret söylemi sansürü

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Twitter, nefret söylemi içeren Tweet'lere yönelik yeni bir önlem aldı. Artık bu Tweet'ler yerine ilk etapta bir uyarı gösterilecek, sonrasında ise bir etiket gösterecek.

Twitter'da Tweet'lerin nefret söylemi olarak değerlendirilmesi ve erişiminin sınırlandırılması, hesap sahibi için bir etkiye sahip olmayacak. Nefret söyleminden yalnızca söz konusu Tweet etkilenecek ve kişinin diğer paylaşımlarında herhangi bir sınırlama söz konusu olmayacak. Nefret söylemi olarak işaretlenen Tweet'ler altında herhangi bir reklam da gösterilmeyecek. Öte yandan Tweet'inin nefret söylemi olarak değerlendirilmesini yanlış bulan kişiler, Twitter yönetimine itiraz başvurusunda bulunabilecek.

Etiketler : twitter nefret söylemi sansür
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