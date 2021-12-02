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02 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00

Twitter'da izinsiz fotoğraf paylaşmak yasak

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Sosyal medya uygulaması Twitter, dün gizlilik odağında önemli bir adım attı ve politika güncellemesi gerçekleştirdi.

Sosyal medya uygulaması Twitter, dün gizlilik odağında önemli bir adım attı ve politika güncellemesi gerçekleştirdi. Bu güncelleme ile beraber artık platform içerisinde paylaşacağınız fotoğraf ve videolar içerisinde birileri varsa, bu kişilerden izin almak zorundasınız. Herkese açık olarak paylaştığınız fotoğraf ve video içerisindeki kişilerden izin almazsanız, bu kişiler şikâyette bulunabilir ve fotoğraf ile videoyu platformdan kaldırtabilir.

Ancak bu yeni dönem herkes ve her fotoğraf / video için aynı olmayacak. Firma şikayetleri farklı durumlar altında değerlendirecek ve örneğin medya kurumları için farklı yaklaşımlar sergilenecek. Söylendiği kadarıyla Twitter'ın "izinsiz paylaşım" özelinde gelen fotoğraf / video kaldırma taleplerini değerlendirecek bir ekibi olacak ve yüksek ihtimalle büyük yoğunluktan dolayı bu süreç beklendiği gibi yönetilemeyecek.

Etiketler : Twitter Sosyal medya uygulaması videolar fotoğraf
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