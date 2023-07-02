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02 Temmuz 2023 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 08:45:00

Twitter'da içerik görüntüleme sınırı getirildi

Kaynak: AA

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Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurdu.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.

Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.

Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.

Etiketler : twitter elon musk içerik görüntüleme
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