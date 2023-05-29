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29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:14:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:14:00

Twitter'a yeni video özelliği

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Twitter, platformun video tarafını güçlendirmek adına yeni çalışmalar içerisine girdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, platformun video tarafını güçlendirmek adına yeni çalışmalar içerisine girdi. Twitter'da çalışan tasarımcı Andrea Conway tarafından gösterildiği kadarıyla platformun mobil sürümlerine yakında yeni video özellikleri dahil edilecek. Yeni özellikler arasında video indirme imkânı da yer alıyor. Hazırlanan menüde buna ek olarak altyazı açma kapatma, oynatma hızı değiştirme, video paylaşma ve videoyu raporlama seçenekleri de bulunuyor.

Etiketler : elon musk twitter video
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