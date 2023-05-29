Twitter'a yeni video özelliği

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, platformun video tarafını güçlendirmek adına yeni çalışmalar içerisine girdi. Twitter'da çalışan tasarımcı Andrea Conway tarafından gösterildiği kadarıyla platformun mobil sürümlerine yakında yeni video özellikleri dahil edilecek. Yeni özellikler arasında video indirme imkânı da yer alıyor. Hazırlanan menüde buna ek olarak altyazı açma kapatma, oynatma hızı değiştirme, video paylaşma ve videoyu raporlama seçenekleri de bulunuyor.

