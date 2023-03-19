Twitter'a yeni özellik geldi: Yer imlerine eklenme sayısı

Twitter, kullanıcıların tweetlerine yeni bir sosyal medya istatistiği ekledi: Yer imlerine eklenme sayısı. Resmi Twitter hesabı "Tweetleri daha sonra tekrar ziyaret etmek için onları yer imlerine eklemeyi seviyoruz. Bugün iOS ile başlayarak, Tweet detaylarında bir Tweetin kaç kez yer imlerine eklendiğini görebileceksiniz" gönderisini paylaştı. Tweetin yer imlerine eklenme sayısı herkese açık şekilde gösteriliyor. Ancak kullanıcılar, kimlerin Tweeti yer imlerine eklediğini göremiyor.