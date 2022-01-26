Twitter'a yakın arkadaşlar geliyor

Twitter, Instagram'ın sevilen Yakın Arkadaşlar özelliğinin benzeri üzerinde çalışıyor. Bu sayede paylaşımlarınızı görenleri seçebileceksiniz. Bu yakın arkadaş gurubu kısaca Flock, yani Sürü olarak adlandırılacak. Sürünüze 150 kişiye kadar ekleme yapabileceksiniz.



Instagram'da eğer birisi sizi Yakın Arkadaşlar grubuna eklediyse, bunu en basit şekliyle yapılan paylaşımın altındaki yeşil renkli etiketten anlayabiliyorsunuz. Twitter'da da Sürü olarak adlandırılan özellik sayesinde, gönderilen tweetlerin altında "Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz" şeklinde bir yazı çıkacağı söyleniyor.