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20 Haziran 2023 Salı 17:57:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:57:00

Twitter'a ‘öne çıkanlar' özelliği geldi

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Twitter, profillerinde öne çıkarmak istedikleri paylaşımlara yer veren yeni Öne Çıkanlar sekmesini kullanıma sundu.

Twitter, hesap sahiplerinin profillerinde öne çıkarmak istedikleri paylaşımlara yer veren yeni Öne Çıkanlar sekmesini kullanıma sundu. Kullanıcılar, ziyaret ettikleri profilde 'Öne Çıkanlar (Highlights)' sekmesini görecek. Tweetler, Yanıtlar ve Medya sekmelerinin yanına eklenen yeni Öne Çıkanlar sekmesi, hesap sahibinin öne çıkarmak istediği paylaşımlarına yer verecek.

Etiketler : twitter öne çıkanlar teknoloji highlights
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