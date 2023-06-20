Twitter'a ‘öne çıkanlar' özelliği geldi
Twitter, profillerinde öne çıkarmak istedikleri paylaşımlara yer veren yeni Öne Çıkanlar sekmesini kullanıma sundu.
Twitter, hesap sahiplerinin profillerinde öne çıkarmak istedikleri paylaşımlara yer veren yeni Öne Çıkanlar sekmesini kullanıma sundu. Kullanıcılar, ziyaret ettikleri profilde 'Öne Çıkanlar (Highlights)' sekmesini görecek. Tweetler, Yanıtlar ve Medya sekmelerinin yanına eklenen yeni Öne Çıkanlar sekmesi, hesap sahibinin öne çıkarmak istediği paylaşımlarına yer verecek.
- Twitter'a ‘öne çıkanlar' özelliği geldi
- Yapay zekanın "hit şarkı" tahmini, müzik endüstrisi üzerinde büyük etki yaratabilir
- Meta, konuşma üreten "Voicebox"ı suistimal riski nedeniyle şimdilik piyasaya sürmeyecek
- Uzayda temel yaşam proteinlerinden "triptofan amino asidi" bulundu
- Milli muharip uçak KAAN uçmaya hazır
- Kozmik "muon" ışınları sayesinde GPS'in aksine yer altında navigasyon hizmeti sağlanabilecek