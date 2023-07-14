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14 Temmuz 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 10:30:00

Twitter'a beğeni gizleme geliyor

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Twitter, Blue abonelerine sunacağı yeni bir özellikle gündeme geldi. Bir Twitter kullanıcısının deneyimlediği özelliğe göre Blue aboneleri, aboneliklerini veya beğenilerini diğer kullanıcılara gizleyebilecekler.

Twitter, Blue abonelerine sunacağı yeni bir özellikle gündeme geldi. Bir Twitter kullanıcısının deneyimlediği özelliğe göre Blue aboneleri, aboneliklerini veya beğenilerini diğer kullanıcılara gizleyebilecekler. Özellik, mobilde olmasa bile şimdilik masaüstünde beğenileri gizleme imkanı sunuyor. Lucas, bu özelliği kullanarak masaüstünde beğenilerini gizlemeyi başardı. Hesabın beğeni kısmına girdiğimizde "Hiç tweet beğenilmedi" uyarısıyla karşılaşıyoruz. Öte yandan geçtiğimiz hafta, yakın bir zamanda Twitter'a görüntülü arama özelliğinin de geleceği öğrenilmişti.

Twitter'daki tweet görüntüleme sınırının bir kaosa yol açmasının ardından pek çok kullanıcı Instagram'ın yeni metin tabanlı plaformu Threads'a yöneldi. Threads çok kısa bir sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, Musk da kullanıcılarını Twitter'da tutmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Etiketler : Twitter Threads Blue aboneleri
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