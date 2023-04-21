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21 Nisan 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 11:45:00

Twitter ücretsiz mavi tikleri kaldırdı

Kaynak: TRT Haber-AA

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Twitter, Blue hizmeti kapsamında ödeme yapmayan, eski onay sistemiyle onaylanmış hesaplardaki "mavi tik"leri kaldırdı.

Twitter CEO Elon Musk, geçen hafta, Twitter Blue'ya abone olmayan ve mavi onay rozetlerini bu hizmetten önce alanların hesaplarındaki "mavi tiklerin" kaldırılacağını duyurmuştu.

Söz konusu kapsamdaki kullanıcıların mavi onay rozetlerinin bugün kaldırıldığı görüldü.

TWİTTER BLUE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti "Twitter Blue" ayrıca özel yeni özelliklere erken erişim sağlıyor.

Özellikler arasında daha uzun tweet'ler, tweet'leri düzenleme yeteneği, 1080p çözünürlükte video yüklemeleri yer alıyor.

Etiketler : twitter ücretsiz mavi tik blue mavi tik
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