Twitter'dan Türkiye kararı! Bazı içerikleri engelledi

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13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:15:00

Twitter, Türkiye'deki bazı içerikleri engellediğini duyurdu

Kaynak: AA

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Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirdi.

Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada sosyal medya uygulamasının, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişiminin engellendiğini vurguladı.

Sayfadan Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Twitter'a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Twitter, erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Etiketler : twitter türkiye içerik erişim engel
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