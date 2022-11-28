Twitter reklamların üçte birini kaybetti

Elon Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın en büyük reklam verenlerinin üçte birinden fazlasının sitede pazarlama yapmayı durdurduğu yeni bir raporda belirtildi.

Yeni bulgular, Musk'ın siteyi satın almasının sonucu, şirketin ciddi sorunlar yaşayabileceğini gösteriyor. Musk, aktivistlerin, reklam verenlere baskı yaptığını öne sürüyor.