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15 Nisan 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 18:00:00

Twitter para kazandıracak

ABONE OL

Twitter'ı satın alan Elon Musk, bu kez içerik üreticilerini tatmin edecek bir yenilikle geldi.

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana platformda birçok köklü değişikliğe yol açan Elon Musk, bu kez içerik üreticilerini tatmin edecek bir yenilikle geldi. Musk, Twitter'da içerik üreticilerine abone olma özelliğinin yayınlandığını açıkladı. Twitter'da içerik üreticileri için yayımlanan yeni "Abonelikler" özelliği ile kullanıcılar, istedikleri içerik üreticiye aylık ücret karşılığında abone olabilecek. İçerik üreticiler, sistem ile para kazanma imkânı elde edecek.

Etiketler : twitter elon musk içerk üreticileri
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