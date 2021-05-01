Twitter pandemide coştu

Artış sadece kullanıcı sayısıyla kalmadı. Gelirini de arttıran şirketin 2021 yılı ilk çeyreğindeki geliri; bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 1.04 milyar dolar oldu. Net gelir ise 68 milyon dolara yaklaştı. Bir yıl önce 8 milyon dolar zarara uğrayan Twitter için; oldukça önemli bir dönüm noktası oldu.



Twitter yaptığı açıklamada, 2020'de yaşadığı hızlı artan kullanıcı sayısının, 2021'de neredeyse o kadar hızlı artmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Şirket, hissedarlara yazdığı mektupta, 2020'deki yükselişi "pandemiye bağlı artış" olarak nitelendirdiğini söyledi. 2021 yılının geri kalanında kullanıcı büyüme oranlarının daha düşük olacağı ve en düşük büyümenin; ise gelecek çeyrek için olacağı tahmin ediliyor.