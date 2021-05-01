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01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:30:00

Twitter pandemide coştu

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Twitter, 2021'in ilk çeyreğine ilişkin verilerini açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla kullanıcı sayısı yüzde 20 artarken geliri de yaklaşık yüzde 30 arttı. Ayrıca Twitter'ın Ocak ayında Donald Trump'ı yasaklama kararı alması; kullanıcı sayısını ve gelir artışını engellemediği görülüyor.

Artış sadece kullanıcı sayısıyla kalmadı. Gelirini de arttıran şirketin 2021 yılı ilk çeyreğindeki geliri; bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 1.04 milyar dolar oldu. Net gelir ise 68 milyon dolara yaklaştı. Bir yıl önce 8 milyon dolar zarara uğrayan Twitter için; oldukça önemli bir dönüm noktası oldu.

Twitter yaptığı açıklamada, 2020'de yaşadığı hızlı artan kullanıcı sayısının, 2021'de neredeyse o kadar hızlı artmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Şirket, hissedarlara yazdığı mektupta, 2020'deki yükselişi "pandemiye bağlı artış" olarak nitelendirdiğini söyledi. 2021 yılının geri kalanında kullanıcı büyüme oranlarının daha düşük olacağı ve en düşük büyümenin; ise gelecek çeyrek için olacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : twitter koronavirüs pandemi
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