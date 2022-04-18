18 Nisan 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 18:34:00
Twitter, o reklamlara izin vermeyecek
Sosyal medya platformu Twitter, iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel verileri reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu. Açıklamada "İklim değişikliği inkarı'nın Twitter üzerinden para kazanmasının önüne geçeceğiz" denildi.
Açıklamada ayrıca "Gerçeği yansıtmayan reklamlar iklim krizi konusundaki önemli tartışmaları gölgelememeli" ifadelerine yer verildi. Google da geçen yıl iklim değişikliğini inkar eden reklamları yasakladığını duyurmuştu.