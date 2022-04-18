Twitter, o reklamlara izin vermeyecek

Twitter, o reklamlara izin vermeyecek

Açıklamada ayrıca "Gerçeği yansıtmayan reklamlar iklim krizi konusundaki önemli tartışmaları gölgelememeli" ifadelerine yer verildi. Google da geçen yıl iklim değişikliğini inkar eden reklamları yasakladığını duyurmuştu.

