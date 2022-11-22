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22 Kasım 2022 Salı 16:53:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 16:53:00

Twitter, mavi tık uygulamasının yeniden başlatılmasını erteledi

Kaynak: AA

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Twitter, kimlik hırsızlığı korkuları nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıkladı.

Twitter CEO'su Elon Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamada, mavi doğrulanmış statüsünün yeniden başlatılmasının ertelendiğini duyurdu.

Musk, ücretli mavi onay rozetinin "kimliğe bürünmeyi durdurma konusunda yüksek bir güven olana kadar" beklemeye alınacağını bildirdi.

Musk'ın söz konusu erteleme kararının, markaları ve ünlüleri taklit eden birçok Twitter kullanıcı vakasının yaşanmasının ardından şirket hisse senetlerinin düşmesi nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Etiketler : twitter elon musk kimlik hırsızlığı magbi tık
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