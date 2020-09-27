27 Eylül 2020 Pazar 20:49:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 20:49:00
Twitter kullanıcılarını retweet yapmadan önce uyaracak
Kaynak: Akşam
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Sosyal blog devi Twitter, kullanıcılarına yakında yeni bir özelliği aktif edecek ve bir tweeti retweet yapmadan önce uyarıda bulunacak
Twitter, bu hamlesiyle kullanıcılar arası iletişimin daha bilinçli yapılmasını sağlamayı amaçlıyor. Yakın zamanda test edilen bu özellik, retweet tuşuna basan bir kullanıcının karşısına aniden ‘o tweeti paylaşmadan önce iyice okumasını öneren’ bir uyarı penceresi çıkarıyor.
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