Twitter kullanıcılarını retweet yapmadan önce uyaracak

Twitter, bu hamlesiyle kullanıcılar arası iletişimin daha bilinçli yapılmasını sağlamayı amaçlıyor. Yakın zamanda test edilen bu özellik, retweet tuşuna basan bir kullanıcının karşısına aniden ‘o tweeti paylaşmadan önce iyice okumasını öneren’ bir uyarı penceresi çıkarıyor.

