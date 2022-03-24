Twitter DM'de kelime aratılacak

Twitter, Direkt Mesajlar bölümü için arama özelliğini kullanıma sundu. Geçmiş konuşmalarda mesaj arama başta WhatsApp, Instagram gibi rakip sosyal medya platformlarında bulunuyor. Twitter da bu özelliği ekleyerek rakipleriyle olan rekabetini arttırdı.



Twitter mesajlar için arama yapma özelliği; tümü, kişiler, gruplar ve mesajlar olarak dört bölüme ayrılacak. Mesaj aramaları, bu şekilde daha kolay hale gelecek. Twitter'ın bu özelliği sunmasındaki en büyük nedenlerden biri platform içinde işletmecilerin son zamanlarda artması oldu. Direkt mesaj üzerinden iletişim sağlayan işletmeler, bu sayede müşterileriyle daha sağlıklı iletişim kuracak.