Twitter, Çevreler'in fişini çekiyor
X (Twitter), Çevreler özelliğini 31 Ekim'de sonlandıracağını duyurdu.
X (Twitter), geçen yıl tanıttığı Çevreler özelliğini 31 Ekim'de sonlandıracağını duyurdu. Circles olarak da bilinen özellik, kullanıcıların yalnızca seçtikleri kişilerin görebileceği gönderiler paylaşmasına olanak tanıyordu.
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