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29 Ağustos 2023 Salı 07:22:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 07:22:00

Twitte, Linkedln'e rakip oluyor

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Dünyanın en popüler platformu X (Twitter) kullanıcıları, Linkedln'de olduğu gibi Twitter iş başvuruları yapabilecek.

Dünyanın en popüler platformu X (Twitter) kullanıcıları, Linkedln'de olduğu gibi Twitter iş başvuruları yapabilecek. İşletmeler, Twitter Blue aboneliği kapsamında turuncu renkli doğrulama rozetleri alabiliyorlar. Yeni dönemde, doğrulama rozeti alan hesaplar profillerinde iş ilanları açılabilecek. Böylelikle aktif iş arayışı olan Twitter kullanıcıları, yine bu platform üzerinden iş başvurusu yapma imkanı yakalayacaklar.

Etiketler : Twitte Linkedln X (Twitter)
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