Twitch, bir ülkeden çekiliyor!

Dünyanın en büyük canlı yayın platformu Twitch, Güney Kore'den çekileceğini duyurdu. Twitch Blog üzerinden CEO Dan Clancy tarafından duyurulan bu karar, ülkenin yüksek maliyetleri sebebiyle Güney Kore'den çekilme planlarını içeriyor. Bu açıklama, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şirket, bu kararı almadan önce ilk olarak maliyetleri azaltma yoluna gitti. Bu kapsamda yayın kalitesi en yüksek 720p olacak şekilde sınırlandırıldı.