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15 Mart 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 18:00:00

Tweetlere 'hediye' gönderilecek

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Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik daha açığa çıkarıldı.

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik daha açığa çıkarıldı. Paylaşılan ekran görüntüleri, Yakında paylaşımlara hediye verme özelliği geleceğini ortaya koyuyor. Ancak bu hediyenin kripto para şeklinde mi olacağı yoksa uygulama içi sanal bir para birimi ile mi verileceği henüz net değil.

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, tam anlamıyla bir sürpriz değil. Zira başta TikTok olmak üzere pek çok sosyal medya platformu, uygulama içi hediye yöntemini kullanıyor. Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, bu girişimlerin en yenisi olacak gibi görünüyor. Twitter sözcüleri, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırabilmek için yeni yollar aradıklarını, bunun da onlardan bir tanesi olduğunu açıkladılar.

Etiketler : Tweetlere Twitter' HEDİYE
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