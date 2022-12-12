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12 Aralık 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 19:00:00

Tweet karakter sınırı artıyor!

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Elon Musk'la birlikte yeniden yapılandırmaya giden Twitter, yeni değişimlere hazırlanıyor.

Elon Musk'la birlikte yeniden yapılandırmaya giden Twitter, yeni değişimlere hazırlanıyor. Tweetteki 140 karakter sınırı, 2017 yılında yapılan değişiklikle 280'e yükseltilmişti.

Elon Musk, Twitter Blue özelliğinin bugün yeniden aktif olacağını duyurdu. Bir kullanıcının "Tweet karakter sınırı 280'den 4 bine mi çıkıyor?" sorusuna "Evet" olarak yanıt verdi.

Etiketler : Tweet Elon Musk Tweet karakter sınırı
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