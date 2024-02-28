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TUSAŞ'tan “Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı
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28 Şubat 2024 Çarşamba 11:09:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 11:09:00

TUSAŞ'tan “Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı... Sosyal medyada gündem oldu

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bir gazetede milli muharip uçak KAAN'ın bir parçası için “kalorifer peteği gibi” benzetmesi yapılan habere kalorifer petekli paylaşımı ile gönderme yaptı.

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından 2021 yılında bir gazetede yayımlanan "Yerli uçağın ilk parçası tartışma oluşturdu: Kalorifer peteği gibi" başlıklı haberi gündem olmuştu.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından bahse konu habere kalorifer petekli paylaşımı ile göndermede bulunarak, paylaşımında göz kırpma emojisi kullandı.

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2022 yılında 24 TV'de bir programda muharip uçak KAAN'ın üretilen ilk parçasının yayımladıklarından bahseden 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, KAAN'ın üretim aşamasındaki ilk parçasının tartışmalara neden olduğunu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" söylemleriyle servis edildiğini belirtmişti.

KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının gururunu yaşadığımız bugünde çirkin benzetmeye atıfta bulunan Ömer Özkök, Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" başlığıyla servis edilen haberi yayımlayarak "Kalorifer peteği uçtu" sözleriyle cevap vermişti.

Etiketler : kaan tusaş kalorifer
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