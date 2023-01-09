TUSAŞ müjdeyi verdi: 2023'te uçacak

Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım süreci tüm hızıyla devam ederken uçağın uçuş tarihiyle ilgili müjdeli haber geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2025'te planlanan ilk uçuşu, uçak hazır hale getirildiği için 2023 sonuna çekildiğini açıkladı.

TUSAŞ MÜJDEYİ VERDİ: MİLLİ MUHARİP UÇAK 2023'TE UÇACAK

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın uçuşunu 2025 için planladıklarını ancak çalışmaların hızlı seyretmesi dolayısıyla uçuş tarihini 2023'e çektiklerini duyurdu.

Tamamen dünya standartlarında üretimin ön planda tutulduğu Milli Muharip Uçak Projesi'nin ilk prototipinde yaklaşık 6 bin 500 yapısal parça ve 30 alt sistemin yer alması hedefleniyor. Projenin fazlar halinde geliştirilmesi ve daha sonraki prototip ve seri üretim aşamalarında alt sistemlerin artırılması öngörülüyor.

Bir sonraki aşamada kullanılacak olan Yıldırım Test Tesisi'nin kurulum faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığı projede, Demir Kuş (Iron Bird) ve sistem entegrasyon laboratuvarlarının kurulum faaliyetleri de başladı.

2023-2029 döneminde Milli Muharip Uçak Projesi'nde yeni aşamaların (detay tasarım ve kalifikasyon fazı) başlatılması planlanıyor.