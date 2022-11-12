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12 Kasım 2022 Cumartesi 16:46:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 16:46:00

TUSAŞ, IDEAS 2022 Fuarı'na katılacak

Kaynak: AA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Pakistan'ın Karaçi kentinde 15-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek "Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022"de yer alacak.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11'incisi bu yıl gerçekleştirilecek fuara 45 ülkeden katılım bekleniyor.

Pakistan ile son dönemde birçok iş birliğine imza atan TUSAŞ, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında ürünlerinin tanıtımına ve şirketin faaliyet alanlarına yönelik standını ziyaret edecek heyetlerle görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda milli katılımla gerçekleştirilecek fuarda TUSAŞ, bölgesel iş geliştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyecek.

Şirket, fuar kapsamında T129 Atak, Gökbey, Anka, Aksungur, Yeni Nesil Elektrikli Haberleşme Uydusu (Small GEO) ve GÖKTÜRK-Y modelleri başta olmak üzere platformlarını ziyaretçilerle buluşturacak.

Hall 2-B05 No'lu stantta ziyaretçileri ağırlayacak şirket, potansiyel iş birlikleri için, aralarında Asya ülkelerinden olanların da yer aldığı heyetlerle bir araya gelecek.

"İKİLİ ÇALIŞMALARI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Pakistan bizim için kadim dostluk sürdürdüğümüz kardeş ülkemiz. Pakistan ile iş geliştirme çalışmalarının yanı sıra geleceğin hava araçlarına yön verecek yüksek teknolojiler üzerinde ortak çalışmaları artırmayı hedefliyoruz. Fuar kapsamında başta bölge ülkeleri olmak üzere akademik alandaki iş birlikleri de dahil ikili çalışmaları güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Şirket, önceki yıllarda Pakistan ile akademik alanda birçok ortak çalışma gerçekleştirmiş ve dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan National University of Science and Technology (NUST) ile 2019'da kapasite geliştirme ve insan kaynağı değişimi çerçevesinde anlaşmaya varmıştı.

Pakistan'ın ilk teknoparkı National Science and Technology Park'ta Türkiye'den ilk kez ofis açan şirket olma unvanını elde eden TUSAŞ, Pakistan ve Türkiye arasında havacılık ekosisteminin geleceğine yönelik yeni teknolojileri birlikte geliştirmek için adım atmıştı. 2009'da 42 adet F-16 modernizasyon projesini üstlenerek iki ülke arasında iş birliğini kuvvetlendiren şirket, daha önce Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile helikopter ihracatına yönelik anlaşma imzalamıştı.

Etiketler : türk havacılık ve uzay sanayii tusaş temel kotil
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