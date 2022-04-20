Temel Kotil'den heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" açıklaması!

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20 Nisan 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 17:00:00

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den müjde: F-35 ayarında bir uçağı dost ülkelere teslim edeceğiz

Kaynak: AA

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"Milli Muharip Uçak" (MMU) projesi hakkında önemli bilgiler paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şimdilik uçağı ABD'den temin etmek üzere oldukları motorlarla uçuracaklarını söyledi. Kotil, MMU'nun özgün ve yerli motoruna ise 2030 yılı gelmeden kavuşacağını kaydetti. Uçağın ilk bloklarının 2028 yılında teslim edileceğini aktaran Kotil, "2030'da inşallah F-35 ayarında bir uçağı Hava Kuvvetlerimize ve dost ülkelere teslim edeceğiz" diye konuştu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Enerji Teknolojileri Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Havacılık Teknolojileri İtki Sistemi Kongresi başladı.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin çalışmalarına değinerek, çok sayıda projelerinin olduğunu ve bunlardan en büyüğünün Milli Muharip Uçak olduğunu söyledi.

Şimdilik uçağı, Amerika'dan temin etmek üzere oldukları motorla uçuracaklarını belirten Kotil, özgün ve yerli motoruna ise 2030 yılı gelmeden Türkiye'nin sahip olacağını kaydetti.

Kotil, uçağın ilk bloklarının 2028'de teslim edileceğini dile getirerek, "2030'da inşallah F-35 ayarında bir uçağı Hava Kuvvetlerimize ve dost ülkelere teslim edeceğiz." diye konuştu.

TUSAŞ'ın devam eden projeleriyle ilgili bilgi veren Kotil, uçak motorlarından da bahsetti.

Kotil, sivil ve askeri sektörde motorun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İyi bir motor aynı zamanda iyi bir uçak oluyor." dedi.

- "EN ÖNEMLİ KISIM İNSAN KAYNAĞI"

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Akşit de devletin verdiği görevleri, ülkenin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünleri, hava araçlarının motorlarını geliştirmek için görevli olduklarını söyledi.

Bir görev verildiği zaman konunun bütün taraflarını gözeterek ilerlemek gerektiğine işaret eden Akşit, yapılan işi detaylı ve kapsamlı analiz ederek, ana komponentlerinin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Akşit, TEI olarak bir motor işine girdiklerinde ciddi bir mühendislik ekibi kurduklarını anlatarak, "En önemli kısım insan kaynağı. Yani sürekli nitelikli donanımla gelen insan kaynağı. Sanayici olarak görevimiz eğitim-öğretim değil, eğitimin üniversitede olması lazım. Yetişmiş olarak gelmesi lazım ki kısa sürede işin içine entegre olup iş üretmeye başlasın. İşte o ayağını da Gebze'de yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Verdikleri eğitimlerin önemine değinen Akşit, "Burada ekosistemi kurmak için kendi milli sanayimiz için ihtiyacımız var. Niye burayı seçtik? Türkiye'de daha önce kurulmuş, kendini ispatlamış uçak fakültelerimiz var. Bunlar genel olarak uçak fakültesi olarak kurulmuş. Şöyle bir kurgu olsun istedik; burada yeni bir fakülte kuralım ama bu motor teknolojileri ağırlıklı ihtisas fakültesi olsun." şeklinde konuştu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek GTÜ'nün mevcut araştırmacı ve araştırma altyapı olanaklarıyla bilimsel çalışmaların sayısını artırdığını ve bilgi üretim merkezi olarak ülkenin hedeflerine katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Havacılık ve Uzay Teknolojilerinde Uygulamalı İtki Sistemi Tasarım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun öğrencilerin çalışma ve makalelerinden oluşan sunumlar ile sektörde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin konuşma yapacağı kongre bugün sona erecek.

Etiketler : Gebze Teknik Üniversitesi Amerika Milli Muharip Uçak
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