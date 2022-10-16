VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Türkiye devrim yaptı
Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu
İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Hesabını vermeliler!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti tepkisi: Şaibelidir
Başkan Erdoğan: Yaralılara gerekli müdahale yapılıyor
TOKİ İstanbul arsaları nerede? TOKİ arsaları İstanbul'da hangi ilçelerde olacak?
Sürücülerin dikkatine... Sağanak ve sis etkili oluyor
Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak
İstanbul'da "çekiçli" katliam! Çocuğunun gözleri önünde...
Türk F-16'larda kullanılıyor! Yeni nesil savaş uçaklarına ASELSAN'dan yerli teknoloji
Türk dünyasını heyecanlandıran keşif... Gobi Çölü'nde bulundu
MSB duyurdu... "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz"
Türkiye yasta! Maden şehidinin cenazesindeki o detay yürekleri dağladı
Türkiye'den o bölgelere ihracat rekoru... On milyarlarca dolar oldu
EYT için bu detaylara dikkat! Kimler yüksek maaş alacak?
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... Mahkeme cezayı iptal etti
Maden faciasını internetten öğrendiler: Bu acı anlatılamaz
Bakan Dönmez kazaya ilişkin yeni açıklama... Kömür üretimine ara verildi
Elon Musk isyan etmişti! Ukrayna konusunda geri adım attı
Türk bilim insanları Putin'den önce düşünmüş...
Maden faciasında ağlatan fedakarlık! Arkadaşları için canını feda etti
Avrupa'nın iki yüzlülüğü! Gazeteciler gizli servislerin kıskacında
Madenden sağ çıkan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: 20-25 metre yerde sürüklendim, ilk aklıma gelen...
6+6 kuralında yeni oyun! İşin içinde noterler ve ekspertizler var...
16 Ekim 2022 Pazar 22:33:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 22:33:00

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Türkiye devrim yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin savunma sanayisinde devrim yaptığını belirterek, 'Milli muharip yapıyoruz, beşinci nesil savaş uçağı. Amerikalıların F22, F35 iki uçağı var. Rusların Su-57 uçağı var. Bir de Çinlilerin J-20 uçağı var. Bir de Türklerin Türk savaş uçağı var Milli Muharip. Bu beşinci nesil savaş uçağı.' dedi.

Kotil, KartalDernek tarafından düzenlenen "Zirve Kartal: Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi"nin son gününde "Havacılık ve Uzay Sanayi" başlıklı konuşma yaptı.

Konuşması sırasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kotil, "Sizlerin sorumluluğu var. Sizlere Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Herkese çok ihtiyacı var ama ilk binde 6'ya daha fazla var." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çok değiştiğine işaret ederek, dijital ortamın çok ciddi bir devrim yaptığını, bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu aktaran Kotil, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olan gelişmelerin katları önümüzde gidiyor. Hidrojeni evcilleştirdiğinizi düşünün, yani hidrojen reaktörü yaptınız. Şu anda çalışılıyor. Almanlar çok harcıyorlar. Hidrojeni evcilleştirirseniz onu da bir uçağın içine koyarsanız kolay kolay bitmeyen enerjiyle ben Mars'a gidebilirim. Bunu görecesiniz. Allah'ın izniyle siz göreceksiniz ama yapan olun. Bunu yapan olun. Bugünkü başarı gözünüzü kamaştırmasın. Savunma sanayinde on numara başarımız var ama gözünüz kamaşmasın. Fazlası var. Çok fazlası var. Türkiye savunma sanayinde devrim yapıyor ama sizin (gençlerin) ikinci devrimi yapmanız lazım.

Şimdi Türkiye nasıl devrim yapıyor? Türkiye kendi İHA'sını yapıyor. Bayraktar ve TUSAŞ olarak biz TB2 Akıncı, Kızılelma, Aksungur, Anka ve yeni bir uçağımız da olacak İHA yapıyoruz. Bu çok önemli. İnsansız uçak yukarıda bekliyor düşman geldiği zaman sınırlarımızı koruyor. Milli Muharip yapıyoruz, beşinci nesil savaş uçağı. Amerikalıların F22, F35 iki uçağı var. Rusların Su-57 uçağı var. Bir de Çinlilerin J-20 uçağı var. Bir de Türklerin Türk savaş uçağı var Milli Muharip. Bu beşinci nesil savaş uçağı."

Türkiye'nin artık kendi gemisini, denizaltını yapabildiğini aktaran Kotil, "Ben bu sektörde 6 yıldan beri varım. Daha önce Türk Hava Yolları'ndaydım. Öğrendiğimiz şu, konu ülkenin savunmasıysa kimseye selam duramazsınız. Bir şeyler almamız gerekiyor yurt dışından yabacılar o kadar nazlanıyorlar ki parasını veriyoruz ya. Almanya ile ilgili çok enteresandı, Gökbey'in dişli kutusu yapılacaktı. Gittik, geldik yapılmıyor. Biz kendimiz yapınca Almanlar gönderdi. Uzayan kol bizden olsun diyorlar. Yapacaksınız arkadaşlar. Türkiye savunma sanayinde Allah'a şükür şu anda kendine yeterli. Ama aldığınız yerin üzerine koymanız lazım." değerlendirmesini yaptı.

Kotil, öğrencilere kendilerini donanımlı şekilde yetiştirmeleri bakımından tavsiyelerde bulunarak, "Bu ülkenin size ihtiyacı var. Türkiye çok güzel yapıyor ama bu sizi o kadar rahatlatmamalı. Çünkü bunun daha büyüğü var." diyerek, sözlerini tamamladı.

Temel Kotil'e konuşmasının ardından plaket takdim edildi. Zirve, konuşmaların ardından sona erdi.

Etiketler : temel kotil tusaş milli muharip uçak
'yalan'a farklı yorum

'yalan'a farklı yorum
‘Sezen Aksu ikinci annemdir'

‘Sezen Aksu ikinci annemdir'
Ani kararlar verip pişman olmayın

Ani kararlar verip pişman olmayın
Kral ve kraliçe

Kral ve kraliçe
setlere dönüyor

setlere dönüyor
Eşinin yanından ayrılmadı

Eşinin yanından ayrılmadı
Fahriye'den yeni poz

Fahriye'den yeni poz
Sena'nın şovu

Sena'nın şovu
Kaan kendini yakışıklı bulmuyormuş

Kaan kendini yakışıklı bulmuyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX