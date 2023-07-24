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24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:45:00

Türksat'ın yerli ve milli AR-GE ürünleri IDEF 2023'te görücüye çıkacak

Kaynak: AA

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Türksat, yarın başlayacak 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) yerli ve milli AR-GE ürünlerini vitrine çıkaracak.

Aktif 5 uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden Türksat, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2023'te ürünleriyle gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.

Bu kapsamda şirket, Türkiye'nin yerli ve milli anten ailesi olan askeri sınıf PeycOn uydu antenlerini sergileyecek.

Bunlar arasında SOTM (Satcom On The Move) antenleri HidrOn ve AerON dikkati çekiyor.

Ayrıca, Türksat'ın sırtta taşınabilir anteni MicrOn ve yeni AR-GE ürünü karasal SOTM anteni TerrON da fuarda görücüye çıkacak.

"NESNELERİN İNTERNETİ" ÜRÜNLERİ DE IDEF 2023'TE OLACAK

Türksat, IDEF 2023'te ayrıca yerli ve milli Türksat Ka Bant HUB ve KT Modem ile Türksat IoTLink-Static ve Türksat IoTLink-Dynamic ürünlerini de tanıtacak. Ka Bant HUB ve KT Modem ürünleri, noktadan noktaya haberleşme ve uçtan uca entegre data trafiği hizmeti sunuyor.

Şirket, IoTLink-Static ve IoTLink-Dynamic adı verilen ürünleriyle nesnelerin interneti alanında sabit ve mobil kullanım imkanı sağlıyor.

Yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler, Türksat 5B uydusu başta olmak üzere, tüm Ka bant uyduları üzerinden gerçek zamanlı veri transferine olanak tanıyor.

Türksat, Türkiye'nin 5'inci nesil haberleşme uyduları 5A ve 5B'nin gücüyle savunma sektöründeki etkinliğini de artırmayı hedefliyor.

Etiketler : türksat savunma sanayi idef 2023
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