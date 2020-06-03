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03 Haziran 2020 Çarşamba 13:21:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 13:21:00

Türksat uyduları uzaya fırlatılıyor... Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat A.Ş'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunarak şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.Türkiye'nin uydu yayıncılığında Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine hitap eden, sektörde önemli bir aktör olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "TÜRKSAT, çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. TÜRKSAT 5A, 2020'nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B, 2021'nin ikinci çeyreğinde, TÜRKSAT 6A, 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye, Dünya'da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak" dedi.

"ORTAK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ OLACAK"

Türksat 6A'nın yerli bir uydu projesi olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 6A'nın sözleşmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 15 Aralık 2014'de imzalandı. Bu uydumuz, Bakanlığımız ve TÜRKSAT A.Ş. ile birlikte TÜBİTAK, TAI, ASELSAN ve Ctech gibi kuruluşların ortak çalışmasının ürünü olacak" diye konuştu.

"KABLO TV ABONE SAYISININ 1 MİLYON 400 BİNE ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

TÜRKSAT A.Ş'nin kablo altyapısı üzerinden sayısal televizyon, geniş bant internet ve sabit telefon hizmeti verdiğine de vurgu yapan Karaismailoğlu, "1 milyon 300 bine yakın Kablo TV abone sayısının yılsonuna kadar, 1 milyon 400 bine çıkarılmasını öngörüyoruz. 1 milyonu aşan kablonet abone sayısının da yılsonuna kadar 1 milyon 100 bine çıkarılması önceliğimizdir" şeklinde konuştu.

"KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ"

Türksat A.Ş'nin yeni stratejik projeleri hakkında bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesinin geliştirilmesi ve korunması çok önemlidir. Kablo TV altyapımızın aktif ve rantabl kullanılması, yayıncı kuruluşlara yüksek kaliteli hizmet sunulması kayda değerdir. Katma değerli bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılıp, bilgi güvenliğine yönelik çabalarınızı destekliyoruz. Bu yöndeki her türlü yatırım planlarını yakından takip ediyor ve yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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