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17 Kasım 2022 Perşembe 15:28:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 15:28:00

Türksat, kamu bilişimcilerinin etkinliğine iletişim desteği verecek

Kaynak: AA

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Türksat AŞ'nin, Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen "Kamu-Bilgi İşlem Birimleri-Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB'25-BİMY'29) Bütünleşik Etkinliği"ne iletişim sponsorluğu desteği vereceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamu bilişimcilerini bir araya getirerek karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği "Kamu-BİB'25-BİMY'29 Bütünleşik Etkinliği" bugün Antalya'da başladı.

"Dijital Gelecek ve Ötesi" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte "Gelecek Çok Bulutlu, Bulutun Altı/Üstü", "Dijital Gelecekte Siber Güvenlik", "Geleceğin Vizyoner CIO'ları", "Konumsuz Organizasyonlar ve Sayısal Uçurum" başlıklı paneller düzenlenecek.

Türksat da organizasyonun ana etkinliklerinin gerçekleştirileceği 18-19 Kasım'da "İletişim Sponsoru" olarak yerini alacak.

Organizasyon, 20 Kasım Pazar günü sona erecek.

Etiketler : türksat iletişim bilişim
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