Türksat 6A uydu projesi ilerliyor

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili panel gerçekleştirildi.

Türksat 6A Proje Yöneticisi Fatih Ayhan'ın moderatörlüğündeki panelde, kurumları adına projenin yöneticiliğini üstlenen katılımcılar, projeye verdikleri destekleri paylaştılar.

ASELSAN'dan Önder Belce, burada yaptığı konuşmada, dünya ile eş zamanlı dönüş hızına sahip uydulardan söz edildiğini belirtti.

Belce, Türksat 6A uydusu ile Avrupa'yı kapsayan bir "batı kapsama alanı" oluşturacaklarını dile getirerek, bunun yanı sıra Orta Doğu ve Kafkaslar ile Uzak Doğu'yu da içine alan "doğu kapsama alanı"na da erişeceklerini söyledi.

"HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEBİLEN SAYILI ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"

Türkiye'nin, Türksat 6A projesiyle yerli imkanlarla kendi haberleşme uydusunu tasarlayabilen sayılı ülkeler arasına gireceğine dikkati çeken Belce, "Böyle kritik konularda çeşitli politik sebeplerden dolayı her an kendi paranızla dışardan uydu satın almak mümkün olmayabiliyor" dedi.

Geliştirdikleri teknolojilerin ihraç edilmesine yönelik çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Belce, şu değerlendirmede bulundu:

"Aralıkta fırlatılan Türksat 5B uydusunun üzerine Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen 2 adet ekipmanı uzayda tarihçe kazanması için uzaya göndermiştik. Bu da bize ileride yapacağımız uydu teknolojileri ihracatlarına yönelik önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi kazandırdı. En büyük hedefimiz 6A'nın bir an önce fırlatılarak uzayda tarihçe kazanması ve ülkemizin hizmetine sunulmasıdır."

"TESTLER BAĞLAMINDA ÜLKE OLARAK DIŞA BAĞIMLILIĞI MİNİMUMA İNDİRDİK"

Bir diğer proje yöneticisi TÜBİTAK UZAY'dan Dr. Cevher Levent Ertürk de projenin gelişim sürecine değindi.

Ertürk, bu süreçte en güvenli yolu seçtiklerini belirterek, "Önce yapısal yeterlilik modeli yapalım sistem seviyesini doğrulayalım, sonra mühendislik modeli yapalım, en son da uçuş modeliyle uydumuzu planlayalım şeklinde bir yol izledik" diye konuştu.

TUSAŞ'tan Merve Göncü de kendileri için en önemli konunun alanında yetişmiş tecrübeli insan kaynağı olduğunu belirtti.

Üretim tesislerine ilişkin bilgi de veren Göncü, "Testler bağlamında ülke olarak dışa bağımlılığı minimuma indirdik. Türksat 6A Projesi'nden edindiğimiz tecrübelerle elektrikli itki sistemine sahip yeni nesil uydular üzerinde çalışıyoruz" dedi.

CTec Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'den Tayfun Aydın da uzay sektöründe, şirket olarak, ürün geliştirme geçmişleri bulunmadığını ve bu anlamda Türksat 6A'nın kendileri için ilk proje olduğunu söyledi.

2023'TE FIRLATILMASI PLANLANIYOR

TÜRKSAT 6A uydusu yerden 36 bin kilometre yüksekte haberleşme alanında kullanılacak. 42 derece doğu yörüngesindeki enleme yerleştirilecek.

TÜRKSAT 6A uydusunun, çalışmaların tamamlanmasıyla 2023'te fırlatılması planlanıyor.

Uydunun haberleşme alanında önemli avantajlar sağlaması hedefleniyor.