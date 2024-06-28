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28 Haziran 2024 Cuma 20:40:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 20:40:00

TURKSAT 6A 9 Temmuz'da fırlatılıyor

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Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusunun 9 Temmuz tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Amerika'nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusunun Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Amerika'nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğini açıkladı. Uraloğlu, "Uydunun yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçmesini planlıyoruz" dedi.

Etiketler : TÜRKSAT 6A SpaceX Falcon 9 Florida gönderi
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