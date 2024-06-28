Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusunun Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Amerika'nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğini açıkladı. Uraloğlu, "Uydunun yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçmesini planlıyoruz" dedi.