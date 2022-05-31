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31 Mayıs 2022 Salı 13:02:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 13:02:00

Türksat 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 21,9 büyüdü

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Türksat AŞ, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,9 büyüme başarısı gösterdi.

Türksat AŞ 2021 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, geçen yıl toplam net satışlarını 3 milyar 43 milyon liraya çıkaran şirketin faaliyet karı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak 1 milyar 231 milyon liraya, net dönem karı da yüzde 106'nın üzerinde artışla 1 milyar 650 milyon liraya yükseldi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 1 milyar 375 milyon liraya çıkaran şirketin FAVÖK marjı yüzde 45'i buldu. Türksat'ın gelirleri, yıllık bazda yüzde 6,8, kablo gelirleri yüzde 26,9 ve bilişim gelirleri yüzde 33,9 arttı. Böylece Türksat, geçen yıl, 2020 yılına kıyasla yüzde 21,9 büyüme performansı sergiledi.

Her yıl yapılan yatırımlarla özellikle uydu ve kablo haberleşme altyapısını geliştiren şirket, 2021'de 3 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

2020'de 1 milyon 117 bin olan Kablonet abone sayısı, 2021 yılında 1 milyon 183 bine ulaştı. Kablo TV abone sayısı da aynı dönemde 1 milyon 285 binden 1 milyon 331 bine yükseldi.

Ülkenin sabit internet altyapısının genişlemesi ve yüksek hızda internet hizmetinin daha çok kişiye ulaşması için 2021'de 495,1 milyon lira altyapı yatırımı gerçekleştirildi.

e-Devlet'te aylık ortalama 771 milyon işlem

Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2020'de kullanım sayısı hızla artan e-Devlet hizmetlerine talep 2021'de de artarak devam etti. Bir önceki yıl, aylık ortalama 477 milyon işlem yapılan e-Devlet Kapısı'nda 2021'de aylık ortalama 771 milyon işleme imza atıldı.

Kullanıcı sayısı 59 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda vatandaşlar 860'tan fazla kuruma ait 6 bin 452 hizmete kesintisiz erişebiliyor.

Özellikle kamu kurumlarının dijital dönüşümüne öncülük eden Türksat, 2021'de 143 bilişim projesi gerçekleştirdi. Macunköy yerleşkesinde inşası tamamlanan kuruluşun Veri Merkezi de geçen yıl hizmete alındı.

Uydu, bilişim ve kablo altyapısıyla ülkenin haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan şirket, "evrensel hizmet" kapsamında da mobil haberleşme altyapısının bulunmadığı yerleşim yerlerine kurulum ve işletme hizmetlerinin verilmesi amacıyla BTK tarafından yetkilendirildi.

Etiketler : Türksat AŞ Uydu bilişim ve kablo altyapısı yenibey mahallesi BÜYÜME
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