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06 Ağustos 2023 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 11:45:00

Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor

Kaynak: AA

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SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Türkiye'de 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Instagram ilk sırada yer alıyor, bunu WhatsApp, Twitter ve YouTube takip ediyor." dedi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya platformu Instagram'ın 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, "Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcanıyor. Bunlar çok büyük rakamlar." dedi.

Eraslan, Türkiye'de nüfusun yüzde 80'inin sosyal medya ağlarında çok yoğun vakit geçirdiğini söyledi.

Özellikle 18 yaş üstü gençlerin yüzde 95'inin sosyal ağlarda zaman harcadığını, 60 yaş üstü bireylerde de bu oranın yüksek olduğunu ifade eden Eraslan, "Türkiye'de 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Instagram ilk sırada yer alıyor, bunu WhatsApp, Twitter ve YouTube takip ediyor." diye konuştu.

Sosyal medyada zaman harcama bakımından dünyada Türkiye'nin 15. sırada yer aldığını dile getiren Eraslan, "Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcanıyor. Bunlar çok büyük rakamlar." değerlendirmesinde bulundu.

"DİJİTAL GÖÇ ÇOK ZOR SEYREDİYOR"

Yeni sosyal medya platformlarının da gündeme geldiğine değinen Eraslan, şunları kaydetti:

"Twitter'in karşısına yeni uygulama 'Threads' geldi ancak sönümlendi. Herkesin Threads'a geçeceği söylenirken dijital alışkanlıkları ihmal ettiler. Twitter'ın takipçileri şu anda arttı. Threads'a gidenler, tekrar geri döndü. Dijital göç çok zor seyrediyor. Yıllarca kullandığınız Twitter'ı, binlerce takipçiyi bırakıp başka bir yere göç etmek çok riskli. Dijital alışkanlıklarımız kalıcı oluyor."

Metaverse ve yapay zeka sistemlerinin sosyal medyayı da etkileyeceğini anlatan "Örneğin sabah bazı konuları komut olarak vereceksiniz. 'Saat 12.00'de eğitim ile ilgili tweet at', 'Saat 15.00'te yemek tweeti at' gibi. Bu komutları yapay zekaya verdikten sonra sizin tweet atmanıza gerek kalmayacak. Otomatik şekilde bunları yayınlayacak. Gelecekte yapay zekanın sosyal medya alanında çok büyük etkilerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sosyal medya whatsapp twitter youtube instagram
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