Türkiye'yi seçtiler! Bayraktar TB2'ye yeni talip

Türkiye'nin yerli ve milli TB2 SİHA'ları ülkelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan'ın Slpress isimli haber sitesi "Makedonya Cumhurbaşkanı, Türk savaş kulübüne katılma peşinde" başlığıyla yayımladığı makalede Üsküp hükümetinin TB2 SİHA'lara talip olduğunu yazdı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİLER

Bayraktar TB2 SİHA'lar her geçen gün yeni bir ülkenin radarına giriyor. Onlarca ülkenin envaterine kattığı pek çok ülkenin de satın almak için girişimlerde bulunduğu TB2 SİHA'lar için Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da sıraya girdi.

Makedonya Cumhurbaşkanı S.Pendarovski, Makedonya'nın Bayraktar SİHA'larının alımı için de pazarlık yaptığını ima etti. Ancak anlaşmalarının gizliliği nedeniyle ayrıntı vermedi.

Makedonya Cumhurbaşkanı, özellikle savunma alanındaki ikili ilişkiler nedeniyle birçok Makedon subayının Türk askeri okullarında eğitim gördüğünü ve eğitim aldığını daha önce ifade etmişti.