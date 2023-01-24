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24 Ocak 2023 Salı 08:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 08:00:00

Türkiye'yi seçtiler! Bayraktar TB2'ye yeni talip

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Dünyada en çok talep edilen ve ABD, İsrail gibi SİHA üreticilerini geride bırakan Türkiye'nin gurur Bayraktar TB2'lere bir ülke daha talip oldu. Yunan basını, Kuzey Makedonya'nın TB2 SİHA'lar için Türkiye ile birtakım anlaşmalar yapacağını manşetlere taşıdı.

Türkiye'nin yerli ve milli TB2 SİHA'ları ülkelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan'ın Slpress isimli haber sitesi "Makedonya Cumhurbaşkanı, Türk savaş kulübüne katılma peşinde" başlığıyla yayımladığı makalede Üsküp hükümetinin TB2 SİHA'lara talip olduğunu yazdı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİLER

Bayraktar TB2 SİHA'lar her geçen gün yeni bir ülkenin radarına giriyor. Onlarca ülkenin envaterine kattığı pek çok ülkenin de satın almak için girişimlerde bulunduğu TB2 SİHA'lar için Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da sıraya girdi.

Makedonya Cumhurbaşkanı S.Pendarovski, Makedonya'nın Bayraktar SİHA'larının alımı için de pazarlık yaptığını ima etti. Ancak anlaşmalarının gizliliği nedeniyle ayrıntı vermedi.

Makedonya Cumhurbaşkanı, özellikle savunma alanındaki ikili ilişkiler nedeniyle birçok Makedon subayının Türk askeri okullarında eğitim gördüğünü ve eğitim aldığını daha önce ifade etmişti.

Etiketler : milli TB2 SİHA Makedonya Cumhurbaşkanı TB2 SİHA TB2 SİHA
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