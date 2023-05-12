Türkiye'nin yüzyılı teknolojisiyle birlikte mümkün
Bilişim Vadisi, insanın kıymetini ortaya çıkarmak için bünyesinde pek çok fırsat barındırıyor.
Bilişim Vadisi, gençlerin yapılarını ve potansiyellerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayallerini gerçekleştiriyor.
Genç girişimcilerin mülkleri ve yetenekleri Bilişim Vadisi ekosistemlerinin teknik/finansal destekleriyle ve bu ekosistemde açığa çıkan sinerjiyle katlanarak değerlenecek. Türkiye'nin dijital yüzyılını gençlerle birlikte inşa edilecek.