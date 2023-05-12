Türkiye'nin yüzyılı teknolojisiyle birlikte mümkün

Bilişim Vadisi, gençlerin yapılarını ve potansiyellerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayallerini gerçekleştiriyor.

Genç girişimcilerin mülkleri ve yetenekleri Bilişim Vadisi ekosistemlerinin teknik/finansal destekleriyle ve bu ekosistemde açığa çıkan sinerjiyle katlanarak değerlenecek. Türkiye'nin dijital yüzyılını gençlerle birlikte inşa edilecek.