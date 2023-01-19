Türkiye'nin savunma sanayisi nereden nereye geldi?

Türkiye'de üretilen ve milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen savunma sanayii teknolojilerinin hedef alınması, pek çok tepkileri de beraberinde getirdi.

Başkan Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında haklarında övgüyle söz edilen yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin gelişiminin yer aldığı bir video paylaştı.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayiinde attığı başarılı adımların bir özeti niteliğinde olan video, milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi.

"KISACA BİR HATIRLAYALIM"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii alanında büyük ilerleme kat eden yerli ve milli teknolojilerinin yer aldığı bir videolu paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, paylaşımına "Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayisi nedir, nereden nereye gelmiştir; kısaca bir hatırlayalım..." notunu düştü.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayisi nedir, nereden nereye gelmiştir; kısaca bir hatırlayalım... pic.twitter.com/1DhhnDwR0H</p>— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 18, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>