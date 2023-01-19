VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan "MHRS randevuları" ile ilgili paylaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
19 Ocak 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 07:30:00

Türkiye'nin savunma sanayisi nereden nereye geldi?

Kaynak: aksam.com.tr

ABONE OL

Başkan Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii teknolojilerine ilişkin bir video paylaştı. Sosyal medya hesabından savunma sanayii ürünlerine ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayisi nedir, nereden nereye gelmiştir; kısaca bir hatırlayalım..." notunu düştü.

Türkiye'de üretilen ve milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen savunma sanayii teknolojilerinin hedef alınması, pek çok tepkileri de beraberinde getirdi.

Başkan Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında haklarında övgüyle söz edilen yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin gelişiminin yer aldığı bir video paylaştı.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayiinde attığı başarılı adımların bir özeti niteliğinde olan video, milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi.

"KISACA BİR HATIRLAYALIM"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii alanında büyük ilerleme kat eden yerli ve milli teknolojilerinin yer aldığı bir videolu paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, paylaşımına "Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayisi nedir, nereden nereye gelmiştir; kısaca bir hatırlayalım..." notunu düştü.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayisi nedir, nereden nereye gelmiştir; kısaca bir hatırlayalım... pic.twitter.com/1DhhnDwR0H</p>&mdash; Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 18, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : Türkiye savunma sanayii Başkan Erdoğan
Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi

Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi
5 bin kişilik koro

5 bin kişilik koro
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!
25 gibi 45!

25 gibi 45!
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı
Hande söyledi Misha düzeltti

Hande söyledi Misha düzeltti
Ödül bahane İspanya şahane

Ödül bahane İspanya şahane
Albüm için yapımcı arıyor

Albüm için yapımcı arıyor
İtalya'da moda haftasında

İtalya'da moda haftasında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX