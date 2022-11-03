VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halil Falyalı'nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu
Bakan Bozdağ'dan referandum açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
İbrahim Kalın tahıl koridorunun detaylarını açıkladı: 3-4 gün çaba sarf edildi
Türkiye'nin sahadaki en iyi füzesi... İlk imzalar atıldı....
Türkiye'den ABD'ye mesaj: Tek çözüm F-16 değil
Pençe'de sona yaklaşıldı!
Tüm emekli ve memurları ilgilendiriyor... 4 aylık zam oranı kesinleşti
Dünya listelerine giren genç DJ Feti Can kimdir?
Wofret ile E-Ticaret Ağına Katılan Yunus Emre Kelkitli Yeni Projelerinden Bahsetti
Emel Güneş; "Geleceğin Yıldızlarını Seçerken Çok Heyecanlandık"
Ayşegül Demirsoy: Kilo vermenin 3 kuralı
Yeme içme dünyasının yeni yıldızı Mustafa Ömer Yangın kimdir?
Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği'nden İdlib'de Giyim Paketi Yardımı
Ozan Argat: Türkiye denizcilikte sınıf atladı
Edib Çapanoğlu: Edebiyat, İnsan Olduğunuzu Hatırlamanızı Sağlıyor
BEFAS'ta İşlem Hacmi 2.8 Milyar TL'ye Ulaştı
Saç Ekiminde Ön Hazırlık
KPSS önlisans sonuçları açıklandı
Mutfak alışverişi
CHP'den başörtüsüne ret
İmamoğlu'nun danışmanı Ongun itiraf etti
Mansur Yavaş'ın büyük yalanı!
"İBB yönetimi yalan söylerken suçüstü yakalandı"
03 Kasım 2022 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 11:31:00

Asya ülkesi milli füze Khan'a talip oldu! Apar topar Türkiye'den istediler

Kaynak: AA

ABONE OL

Roket sistemleri üreticisi ROKETSAN milli füze Khan'ın ilk ihracatını Asya ülkesi Endonezya'ya yapmaya hazırlanıyor.

ROKETSAN, Uzun Menzilli Topçu Füzesi Khan'ın ilk ihracatını Endonezya'ya yapacak.

Türk savunma sanayisinin lider füze ve roket sistemleri üreticisi ROKETSAN, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022'ye katıldı ve önemli anlaşmalara imza attı.

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, AA muhabirine, Güneydoğu Asya pazarının şirket için çok önemli olduğunu, fuarı da uzun yıllardır takip ederek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Güneydoğu Asya'nın gelişen ekonomisi ve nüfusuyla birlikte, jeopolitik etkileri de düşünüldüğünde önemini gelecek yıllarda devam ettireceğini vurgulayan Kurtuluş, geçmişteki tecrübelerle bu yılki fuara katılım sağladıklarını ifade etti.

Kurtuluş, ROKETSAN'ın kara, hava, deniz dahil birçok katmanda çeşitli ürünleri bulunduğuna işaret ederek, Endonezya Savunma Bakanlığının Türkiye ve Türk savunma sanayisine gösterdiği teveccüh ve güven sayesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla 2 anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Murat Kurtuluş, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız sözleşmelerle ilk ürünlerimizi yakın dönemde Endonezya Savunma Bakanlığının hizmetine sunmuş olacağız. İki ayrı konu söz konusu. Birincisi Karadan Karaya Uzun Menzilli Topçu Sistemi Khan. Bu sistem 280 kilometre menzile kadar ve savaş alanının derinliklerinde yüksek hassasiyetle etkili olan önemli bir silah sistemi. Khan sistemini ilk defa Endonezya ordusunun kullanımına vermiş olacağız. İkinci konu katmanlı hava savunmaya yönelik. Endonezya Savunma Bakanlığının bu konudaki gereksinimleri farklıydı. Bunlarla ilgili uluslararası iş ortaklarımızla beraber yeni bir model geliştirdik. Teknik ve finansal bir model oluşturuldu. Burada katmanlı hava savunma sistemine ait ilk ürünlerimizi orta ve uzun menzilli 2 ayrı sistem olarak hizmetlerine sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemlerde yakın hava savunma sistemleri konusunda da görüşmelerimiz olacak."

- YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI BULUNUYOR

Endonezya'da ROKETSAN ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini umduklarını dile getiren Kurtuluş, "Endonezya adalardan oluşan, çok büyük kıyı şeritlerine sahip. Dolayısıyla deniz sistemleri ve gemiden gemiye güdümlü mermiler konusunda ihtiyaçları olan, bu anlamda potansiyel taşıyan önemli ülkelerin başında gelmekte. Bu fuarda ilk imzalarını attığımız iş birliğinin yakın dönemde çok daha fazlasını geliştirmek amacı ve ümidindeyiz." dedi.

Etiketler : ROKETSAN Endonezya Milli füze Khan
Şarkılar hep bir ağızdan

Şarkılar hep bir ağızdan
Meydanda Cumhuriyet coşkusu

Meydanda Cumhuriyet coşkusu
2 Milyonluk 'VİP' hayat

2 Milyonluk 'VİP' hayat
Her zaman sahip çıkacağız

Her zaman sahip çıkacağız
Kırmızı şıklık

Kırmızı şıklık
‘Biz eski arkadaşız'

‘Biz eski arkadaşız'
‘Var ya' düeti

‘Var ya' düeti
Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı

Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı
Gençler popu değiştirdi

Gençler popu değiştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX