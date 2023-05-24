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Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:23:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:23:00

Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor

Kaynak: AA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 6 ülkeye ANKA, 2 ülkeye AKSUNGUR, 3 ülkeye ATAK helikopteri, 2 ülkeye HÜRKUŞ, 1 ülkeye ŞİMŞEK satışı gerçekleştirdi, teslimatlardan bir kısmı tamamlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geliştirdiği milli ve özgün platformlarla ihracat başarılarına yenilerini ekliyor.

Türk savunma ve havacılık sanayisi şirketi TUSAŞ, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı. Şirket, geliştirdiği hava araçlarını başta Malezya olmak üzere bölge ülkelerinin askeri ve sivil yetkililerine tanıttı.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Bertan Kurt, fuarda, şirketin ihracat faaliyetlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurt'un verdiği bilgiye göre, 2018 yılından itibaren istikrarlı büyüme stratejisi yakalayan şirket, özgün ürünlerinin pazarda yer almasıyla geçen yıl 1 milyar dolarlık sipariş aldı. Şirket son 5 yıl içinde ise 13 ülkeyle toplam 3,3 milyar dolarlık kontrat imzaladı.

TUSAŞ tesislerinde üretilen platformlardan 6 ülkeye ANKA, 2 ülkeye AKSUNGUR, 3 ülkeye ATAK helikopteri, 2 ülkeye HÜRKUŞ, 1 ülkeye ŞİMŞEK (Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi) satışı gerçekleştirildi ve teslimatların bir kısmı tamamlandı.

Şirket şu ana kadar Filipinler'e 4 ATAK, Kazakistan'a 3 ANKA, Kırgızistan'a 2 AKSUNGUR, Çad'a 3 HÜRKUŞ ve 2 ANKA, Nijer'e 2 HÜRKUŞ, Tunus'a 5 ANKA teslim etti.

Uçak yapısallarında da dünyanın önde gelen firmalarıyla çalışan TUSAŞ, son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yeni iş geliştirme kontratı imzaladı.

Şirket 2023 yılında ihracat başarılarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

YENİ HEDEF BÖLGE GÜNEY AMERİKA

Bu yılın ilk 3 ayında 300 milyon dolarlık sözleşme imzalayan TUSAŞ, seri üretimdeki ATAK helikopteri, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları, HÜRKUŞ uçağı ile 2 milyar dolarlık yeni satış gerçekleştirmeyi planlıyor.

2023 hedefleri arasında Güney Amerika bölgesine giriş yapmak önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Uçak yapısallarında ise bu yıl ki yeni iş geliştirme hedefi 550 milyon dolar olarak belirlendi.

Şirketin 2023 yılında yurt dışından beklediği yeni kontrat bedeli yaklaşık 3 milyar doları buluyor.

Son 5 yılda 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren TUSAŞ, 2023'te 1 milyar dolar ihracat rakamını yakalamayı amaçlıyor.

Etiketler : savunma sanayii tusaş anka aksungur atak helikopteri hürkuş şimşek
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