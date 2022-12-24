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24 Aralık 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 13:30:00

Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet, ilk uçuşa ilerliyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesi'nde ilk uçuşa yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Hürjet, Ağustos 2017'de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı.

Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi.

Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021'de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı.

HEDEF AYDA 2 HÜRJET

Proje kapsamında ilk aşamada üretilecek 2 prototipe yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Prototiplerden biri dayanım, diğeri uçuş testlerinde kullanılacak. Dayanım testinde kullanılacak prototip hangardan çıktı ve tam boy statik testlerine tabi tutulacak. Uçuş yapacak prototiple ise yakın zamanda yer testlerine başlanacak.

Hürjet, motor entegrasyonu ve yer testleriyle 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlanacak. Sonrasında yürütülecek testler ve geliştirme faaliyetleriyle Hürjet'in 2025'te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Seri üretim döneminde ayda 2 Hürjet üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Hürjet için Ocak 2022'de Savunma Sanayii İcra Komitesinde seri üretim kararı alındı. İlk aşamada Hava Kuvvetlerine 16 Hürjet teslim edilecek. Malezya'daki 18 uçaklık hafif taarruz uçağı ihalesine de Hürjet ile teklif verildi.

FARKLI GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN GELECEK

Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.

Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.

Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. Hürjet, 3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek.

Etiketler : savunma sanayii hürjet eğitim uçağı uçuş
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